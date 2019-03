Bad Kissingen vor 14 Stunden

Faschingszug: Noch immer Zeugen gesucht

Am Sonntag, 23. Februar, kam es nach dem Faschingsumzug in Hausen zu einer Körperverletzung. Unmittelbar neben den abgestellten Umzugswagen in der Hausener Straße gerieten zwei junge Besucher des Fasc...