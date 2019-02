Faschingszug mit Afterzugparty

Der Faschingsumzug der Faschingsgemeinschaft Schwärzelbach geht am Sonntag, 24. Februar, über die Bühne. Start des närrischen Umzugs ist um 14.01 Uhr, die Aufstellung erfolgt ab 13 Uhr, für Wägen im Gewerbegebiet Limpelbach und für Fußgruppen direkt im Altdorf "Lange Wiese". Im Anschluss an den närrischen Gaudiwurm findet eine Afterzugparty für alle mit DJ im Zelt am Sportplatz statt. sek