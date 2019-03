Faschingszug in Waischenfeld

Der Waischenfelder Faschingsumzug stand vor gar nicht so allzu langer Zeit wegen der mangelnden Beteiligung nicht nur auf der Kippe, sondern wurde sogar schon beerdigt. Am Rosenmontagnachmittag konnte sich der Gaudiwurm im Wiesentstädtchen, den über 1000 Schaulustige verfolgten und an dem etwa 250 Narren teilnahmen, auch dank neuer Gruppen und Faschingswägen jedoch sehen lassen. Beim Umzug wähnte sich die "Asfolder Dorfjugend" aus Unter- und Oberailsfeld (Bild) im Wilden Westen. Foto: Thomas Weichert