Faschingszug in Oberhaid

Am Samstag, 2. März, findet wieder der Faschingszug in Oberhaid statt. Ab 13.33 Uhr bewegt sich der Umzug von der Friedrich-Ebert-Straße über die Sandhofer Straße, Dr.-Hau-Platz in Richtung Weide. Dor...