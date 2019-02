Faschingszug für Kinder und After-Show-Party

Einen Faschingsumzug für Kinder organisiert der FC Viktoria Poppenroth am Samstag, 16. Februar. Aufstellung ist um 14 Uhr am Spielplatz "Männerholz". Eine After-Show-Party mit DJ Herry steigt ab 19 Uhr im Sportheim.Tanzgarden und Männerballett heizen die Stimmung an. sek