Faschingszeiten im Landratsamt

Am Faschingsdienstag, 5. März, ist das Landratsamt Haßberge in Haßfurt mit allen seinen Außenstellen von 8.30 bis 12.30 Uhr geöffnet. Dies betrifft auch die Kfz-Zulassungsstelle in Haßfurt. Die Kfz-Zulassungsstellen in Ebern und Hofheim haben von 8.30 bis 12 Uhr geöffnet. Wie der Abfallwirtschaftsbetrieb mitteilt, werden im Kreisabfallzentrum in Wonfurt an diesem Tag in der Zeit von 8 bis 12 Uhr Anlieferungen angenommen; am Nachmittag ist die Einrichtung zu. red