Faschingsvereine laden zum Rathaussturm

Die Faschingsvereine Coburger Narrhalla, die Tanzsportgarde Coburger Mohr und die Effect's stürmen mit ihren Delegationen und Garden am Samstag, 16. November, pünktlich um 11.11 Uhr das Rathaus. Wer sich das Spektakel nicht entgehen lassen möchte, sollte auf den Marktplatz gehen, wo dann so richtig was los ist. Beim Rathaussturm präsentieren sich das neue Kinderprinzenpaar der Coburger Narrhalla sowie die Gardekönigin des Coburger Mohr erstmals der Öffentlichkeit. red