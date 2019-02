Faschingsumzug mit Samba-Gruppe

Die Vorbereitungen für den großen Faschingsumzug "Heut geht's rund im Kelbachgrund" am Faschingssonntag, 3. März, laufen auf Hochtouren. Beginn ist in Oberküps um 12.15 Uhr und in Kleukheim um 13.30 Uhr. Es wird kein Eintritt erhoben. Das Organisationsteam hofft wie jedes Jahr zur Deckung seiner Kosten auf großzügige Spenden der Besucher. Für jeden Euro erhält der Spender ein Freilos. Am Rosenmontag wird unter der Regie einer Glücksfee die Verlosung vorgenommen. Der erste Preis sind fünf Haxen mit Sauerkraut und Brot, daneben gibt es weitere Preise. Die Gewinner können in den Tagen nach dem Umzug in den Tageszeitungen/Wochenblättern/Internet oder Mitteilungsblatt nachlesen, ob sie zu den Gewinnern zählen. Ab 12 Uhr wird "DJ Jacky" am Schulplatz für Stimmung sorgen. Nach dem Umzug geht die Party hier weiter. Erstmals wird am Umzug und danach die Samba-Gruppe "Bateria queme" aus Bamberg teilnehmen. Die Gruppe hatte in den vergangenen Jahren Auftritte bei den großen Rosenmontagszügen in Köln und Düsseldorf. Die Anwohner am Umzugsweg werden gebeten, Fähnchen über die Straßen anzubringen. Während des Umzuges sind das WC im Feuerwehrhaus in Oberküps, im Gemeinschaftshaus Unterküps, im Gemeindehaus in Kleukheim, am Schulplatz sowie das Behinderten-WC im Pfarrheim geöffnet. red