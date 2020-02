Faschingsumzug ist geschrumpft

Untersiemau hat nach 50 Jahren wieder einen Faschingsumzug. Die rund 70 Akteure sind allerdings jeweils nur 7,5 Zentimeter groß und setzen sich aus Spielfiguren von Playmobil zusammen. Christian Vollrath stellt nach mehreren Dioramen über die Weihnachts- und Ostergeschichte, die er in den vergangenen Jahren präsentiert hat, nun ein kleines Diorama mit Faschingstreiben im Kinderhaus "Regenbogen" aus, das noch bis Aschermittwoch, 26. Februar, zu sehen ist.

Im Mittelpunkt strahlen ein Prinzenpaar und einige Elferräte auf einem Anhänger, gezogen von einem geschmückten Traktor, närrische Stimmung aus. Unter dem Motto "Bist du einmal im Siemauer Kreisverkehr, gibt es keine Rückkehr mehr!" säumen kostümierte Zuschauer die Straße, verkleidet als Cowboys, Piraten, Römer, Ritter, Musketiere, Zauberer, Hippies, Wikinger, Fußball-Fans, Albrecht Dürer und mehr. Und wer genau hinschaut, findet vielleicht auch den Untersiemauer Pfarrer Heinrich Arnold verkleidet unter dem Miniatur-Narrenvolk wieder.

Daneben steht eine Clown-Kapelle, die stimmungsvolle Lieder zum Besten gibt. Hören wird man diese allerdings nur, wenn auch die Fantasie mitspielt. Vollrath will damit, wie er sagt, die Lust am Fasching und den Verkleidungsmöglichkeiten nicht nur bei Kindern, sondern auch Erwachsenen wecken. "Vielleicht entsteht dadurch die Idee, in der Gemeinde wieder einmal einen realen Umzug auf die Beine zu stellen", sagt er.

Übrigens: Am kommenden Wochenende gibt der närrische Umzug ein Gastspiel in Forchheim. Christian Vollrath zieht mit seinen kleinen Narren in die südlichste oberfränkische Stadt, um bei einem Weltrekord-Versuch teilzunehmen. Aus allen Gegenden Deutschlands kommen Liebhaber der Spielfiguren nach Forchheim, um den längsten Faschingsumzug aus Playmobil-Figuren zusammenzustellen.

Am Montag geht es dann wieder in den Untersiemauer Kindergarten zurück.