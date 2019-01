Faschingsumzug in Wallenfels

Der FC Wallenfels ist erneut Veranstalter des Faschingsumzuges, der am Faschingsdienstag, 5. März, um 13.30 Uhr stattfindet. Anschließend großer Faschingsrummel im Wallenfelser Kulti. Interessierte Vereine, Stammtische und sonstige Gruppierungen von Wallenfels und seinen Ortsteilen sind aufgerufen, sich bei Roland Querfurth unter 09262/8379 anzumelden. Für diesen Faschingshöhepunkt wird kein Thema vorgegeben, sondern "Erlaubt ist was gefällt". Auch auswärtige Gruppierungen sind zum Umzug in Wallenfels zugelassen. red