Faschingstreiben und Schießen

Michelau — Heiter und ernst geht es in den nächsten Tagen bei den Michelauer Schützen zu: Am morgigen Faschingsdienstag wird ab 11 Uhr im Schützenhaus in Michelau das Faschingstreiben eröffnet. Es gibt marinierte Heringe mit Kartoffeln. Die gesamte Bevölkerung ist eingeladen. Am Aschermittwoch, 6. März, trifft man sich ab 19 Uhr zum Anschießen und zum Schießen auf die Euroscheibe. Im Anschluss daran findet die Monatsversammlung statt. Hier sollen die Neuwahlen bei der Jahresversammlung vorbereitet werden. Diese findet am Sonntag, 24. März, ab 14 Uhr statt. Kaffee und Kuchen sorgen für eine gute Stimmung. kag