Faschingstreiben in Wachenroth

Einladung ergeht zum Kinderfasching am Sonntag, 3. März, von 13.30 bis 17 Uhr in der Ebrachtalhalle. Für Spiel, Spaß, Unterhaltung und gute Laune sorgt der Schwallclub Wachenroth. Am Montag, 4. März, findet der Rosenmontagsball statt, ebenfalls in der Ebrachtalhalle. Einlass ist ab 19 Uhr. Für Unterhaltung sorgt das Duo "Con Brio", ab 21 Uhr "Xplosion" und um 23 Uhr das Aschbacher Männerballett mit anschließender Maskenprämierung. Für Essen und Trinken ist wie immer reichlich gesorgt. Auf zahlreiche Besucher freut sich der Sportverein Wachenroth. red