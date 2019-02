Faschingssitzung in "Öscheboch"

Der FC Bavaria veranstaltet am Samstag, 23. Februar, die "7. Öschebocher Faschingssitzung" in der Eschenbachhalle. Im Programm stehen Büttenreden sowie Gesangs-, Tanz- und Showeinlagen. In diesem Jahr haben sich die "Oeschebocher Gassenfetzer", die "Wild-Cats" Aura, das Männerballett Aura, "Die Liga der außergewöhnlichen Glieder" aus Pfaffenhausen und einheimische Showkünstler angesagt. Mit Spannung werden die Ausführungen des Reiseveranstalters "Meier`s-Reisen" erwartet. Für den musikalischen Feetz sorgt DJ Udo. Beginn ist um 19.31 Uhr, Einlass ist bereits ab 18.33 Uhr. Karten gibt es nur an der Abendkasse. sek