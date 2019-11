Faschingsprinzessin mit Sekt aufgewogen

Mit einer ausgefallenen Idee eröffnete der Mainleuser Carnevals-Club am Montag, den "Elften Elften", etwas verspätet um 11.15 Uhr die Faschingssaison. Ingeborg Horn, die Ehefrau des Gesellschaftspräsidenten Wolfgang Hartmann, schlug vor, die amtierende Prinzessin Eva-Maria Buß gegen Sektflaschen aufwiegen zu lassen, und diese Prozedur wurde am Montag im Kulmbacher Edeka-Markt Seidel vor vielen Besuchern des Einkaufsmarktes vollzogen.

Präsident Wolfgang Hartmann: "Die Idee ist ein Novum in Oberfranken." Vizepräsident Manfred Knorr hatte das Aufwiegen mit einer alten Gewichte-Waage vorgenommen, und es dauerte nicht lange, dann war das Körpergewicht von Prinzessin Eva-Maria Buß mit knapp 52 Kilogramm festgestellt. Im Gegenzug waren 38 gefüllte Sektflaschen notwendig, um die Prinzessin aufzuwiegen. Die Mainleuser Faschingsfreunde verfolgten damit zugleich einen guten Zweck, denn der Sekt wurde anschließend für einen Euro pro Glas an die Besucher des Einkaufsmarktes verkauft. Der Erlös wird der in Not geratenen Familie Groppweiß im Thurnauer Ortsteil Menchau übergeben.

Mit fetziger Musik zogen die Mitglieder des Mainleuser Carnevals-Club in den Markt ein und Präsident Wolfgang Hartmann kündigte die Wiegeaktion an: "Wir machen etwas, was noch nie da war: Wir wiegen unsere Prinzessin gegen Sekt auf." Hartmann verteilte anschließend den Faschingsorden an seinen Stellvertreter Manfred Knorr, der neu in diesem Amt ist, und vom Edeka-Markt Seidel wurde Marion Opel mit einem Orden bedacht.

Präsident Wolfgang Hartmann wies noch auf die Galaprunksitzung des MCC Mainleus hin, die am 11. Januar in der Dr.-Stammberger-Halle stattfindet. Karten sind in den Vorverkaufsstellen bei der Buchhandlung Friedrich und dem Tourismusbüro erhältlich. Rei.