Adelsdorf vor 16 Stunden

Faschingsparty in der Aischgrundhalle

Am Samstag, 11. Januar, 20 Uhr, steigt in der Aischgrundhalle in Adelsdorf die Faschingsparty mit den "Rebellen". Das Repertoire der Band erstreckt sich von volkstümlicher Musik, kultigen Schlagern, M...