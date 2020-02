Faschingsnarren trumpfen auf

Die Zeiten, da der Kulturring alljährlich händeringend nach einem Prinzenpaar suchte, sind längst passé. Seit zehn Jahren stehen Schörschla und Schellenmann als Symbolfiguren für den Eberner Fasching. Beide führen den Gaudiwurm am Sonntag an. Unser Bild entstand bei den Bunten Abenden in der Frauengrundhalle. Das waren weitere Höhepunkt des Eberner Faschings. Foto: Eckehard Kiesewetter