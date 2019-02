Faschingskonzert mit Thomas Köhler

Am morgigen Sonntag, 24. Februar, um 17 Uhr lädt die katholische Pfarrei St. Vitus Hirschaid in die frisch renovierte Pfarrkirche zu einem besonders klangvollen Orgelkonzert zum Fasching ein. Unter dem Motto "Festlich und heiter" konnte als Solist der Organist Thomas Köhler aus Weißenohe gewonnen werden. Er zählt den Angaben zufolge seit vielen Jahren zu den Orgelspezialisten im Frankenland für festliche und heitere Orgelmusik. Auf dem Programm stehen die "Wassermusik" von Händel sowie das "Air" von Bach. Mit der Ouverture aus "Wilhelm Tell" von Rossini schwenkt das Konzert zum heiteren Teil über. Dem schließen sich ein Bolero aus Frankreich, der "Deutschmeisterregimentsmarsch" und ein Reigen bekannter Strauß-Walzer an. Teile aus den Musicals "Elisabeth" und "Phantom der Oper" dürfen nicht fehlen. Mit dem berühmten Marsch "Pomp and circumstance" von Elgar schließt der Musikreigen und bietet viele Möglichkeiten, die Vleugels-Orgel in ihren beeindruckenden Klangfarben schillern zu lassen. red