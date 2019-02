Beim Faschingskonzert am Sonntag, 17. Februar, um 19.30 Uhr in der Herz-Jesu-Stadtpfarrkirche werden beliebte Melodien aus Oper, Operette, Film und Musical erklingen. Roman Riedel, Posaunist des Bad Kissinger Kurorchesters und Stadtkantor Burkhard Ascherl werden ihr Publikum unter anderem mit "Toreador-Song" von Bizet, "Triumph-Marsch" aus Verdis Oper "Aida", "Grüß mir mein Wien" von Kálmán, "Kaiser-Walzer" von Strauß, "The Entertainer" von Joplin, "Over the Rainbow", "Pink Panther" und anderen erfreuen. Karten gibt es an der Abendkasse ab ca. 19 Uhr. Foto: Brigitte Ascherl