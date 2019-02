Faschingsknaller in der Zehnthalle

Stimmung total ist am Samstag, 2. März, beim Fasching des TSV Aschach in der Zehnthalle angesagt. Es spielen die Frankenräuber auf. Einlass ist um 19 Uhr. Jugendliche unter 16 Jahren finden keinen Einlass. Der Kinderfasching des TSV am Sonntag, 3. März, um 14 Uhr in der Zehnthalle ist für die ganze Familie geeignet. Tolle Kindershowtanzgruppen zeigen ihr Können. Spaß und Spiel kommen nicht zu kurz. Es gibt auch eine Kaffeebar. Der Kegelclub Aschach und alle Ortsvereine veranstalten am Montag, 4. März, in der Zehnthalle eine Rhöndisco mit DJ Gustl. Einlass ist um 19 Uhr, aber nur ab 16 Jahren, wie die Veranstalter ergänzend informieren. sek