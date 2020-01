Faschingsklubabend und Wanderungen

Im Kolpingheim Garitz findet am Dienstag, 4. Februar, um 19 Uhr ein Faschingsklubabend statt. Für Unterhaltung wird gesorgt. Die Wanderung zum Klaushof ist am Sonntag, 9. Februar. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Seeplatz Garitz. Am Montag, 24. Februar, findet eine Faschingswanderung von Lauter nach Waldfenster zum Faschingsumzug statt. Treffpunkt ist um 11 Uhr mit Pkw am Seeplatz in Garitz. Der Kegelabend im Februar entfällt. sek