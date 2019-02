Faschingshochburg Steinwiesen war in Veitshöchheim stark vertreten

"Steinwiesen Helau", schallte es bei der Fernsehaufzeichnung des Bayerischen Rundfunks durch die Mainfrankensäle in Veitshöchheim. "Steinwiesen Helau" deshalb, weil das amtierende Kinderprinzenpaar Prinz Moritz I. und Prinzessin Ida I. die Farben des Steinwiesener Faschings bei der Sendung "Wehe, wenn sie losgelassen" vertraten. An ihrer Seite ein großer Hofstaat mit dem letztjährigen Kinderprinzenpaar David I. und Lisa I. sowie dem amtierenden Prinzenpaar Robert I. und Anna I. Außerdem begleiteten noch zahlreiche Narren die Hoheiten aus dem Frankenwald. Als "Vogelscheuchen" bereicherten sie die vielfältigen Faschingsmasken in Veitshöchheim.

"Steinwiesen Helau", rief man aber auch wegen Max Smettane. Stolz vertrat der junge Mann bereits zum zweiten Mal nicht nur seine Heimatgemeinde Steinwiesen, sondern auch das ganze närrische Oberfranken. Mit seiner leuchtend roten Jacke in den Farben des Steinwiesener Faschings war Max eine "Augenweide". Ein buntes Programm aus Showtanz mit den "Soul City Dancers" aus Hof, Tanzmariechen, den deutschen Meistern im Paartanz sowie vielen Büttenreden aus allen Teilen Frankens begeisterte die närrischen Besucher. Auch Sebastian Reich gab sich mit der liebreizenden Nilpferddame Amanda die Ehre. Ausgestrahlt wird die Sendung mit einem Mix aus Büttenreden, Musik und Tanz am Sonntag, 3. März, um 18.45 Uhr und die Wiederholung am Rosenmontag, 4. März, um 14.30 Uhr jeweils im "Dritten" im Bayerischen Fernsehen. sd