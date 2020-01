Faschingsgaudi ist garantiert

Bereits zum dritten mal organisiert die Pächterfamilie der Festhalle gemeinsam mit einem örtlichen Verein am Samstag, 22. Februar, ab 20 Uhr, den "Tettauer Fasching". In diesem Jahr soll das Motto die Freunde und Liebhaber der 80er Jahre anlocken. Natürlich wird Livemusik aus dem Musikjahrzehnt geboten. Die Tanzgarden aus Weißenbrunn und Rothenkirchen werden ebenfalls mit ihren Auftritten den Abend mitgestalten. Erstmals ist auch die Teenager-Garde der Faschingsfreunde Buchbach mit am Start. Eingeladen ist natürlich auch der nicht mehr wegzudenkende Elferrat aus der "Öbernhütt". Der Kartenvorverkauf startet ab sofort im Lädchen Kunterbunt. red