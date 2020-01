Faschingsgala in der Seehofhalle

Am Samstag, 8. Februar, veranstaltet der Memmelsdorfer Carneval-Club seinen großen Gala-Abend in der Seehofhalle. Im ersten Teil des Abends (Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr) unterhält ein buntes Programm aus Büttenreden, Sketchen und Aufführungen der Prinzengarde sowie mehrerer Nachwuchs-Tanzgruppen.

Den Abend eröffnen wird standesgemäß das Memmelsdorfer Prinzenpaar. Für die Gaudi sorgen mit Stimmungskanone Wolfgang Tröger, der "Memmelsdorfer Mafia" sowie den "Dorfraatschn aus Meedensdorf" die bühnenerfahrenen Größen des Memmelsdorfer Faschings. Gleich doppelt vertreten wird die katholische Geistlichkeit in der Bütt' durch die Pfarrer Peter Barthelme aus Memmelsdorf sowie Pfarrer Marianus Schramm aus Litzendorf.

Gegen 22.30 Uhr schließt sich eine Tanzveranstaltung mit der Gruppe "Heaven" an. Ab Mitternacht wird so manches Schmankerl in Form von Showtänzen der Garden geboten.

Die Eintrittskarten sind im Vorverkauf erhältlich unter Tel. 0951/44877. red