Faschingsfreunde starten durch

Am Freitag, 1., und Samstag, 2. Februar, geht das närrische Treiben in Aura mit den Prunksitzungen der Faschingsfreunde weiter. Jeweils um 19.33 Uhr begrüßen Prinzenpaar, Elferrat, Garden und Büttenredner das närrische Publikum. Am Freitag sind die Faschingsgemeinschaften aus Oberthulba und Üchtelhausen zu Gast. Am Samstag ist die Faschingsgemeinschaft Schwärzelbach dabei. Einlass bei den Sitzungen ist jeweils um 18.33 Uhr. Seit Montag gibt es täglich Karten im Vorverkauf bei Daniel Kaiser unter Tel.: 09704/ 603 160. Auch an der Abendkasse können Karten, soweit noch vorhanden, erworben werden. Am Sonntag, 10. Februar, kommen die Kinder und Jugendlichen zum Zug. Ab 14 Uhr wird der Nachwuchs der Faschingsfreunde Aura bei der Kinderprunksitzung in der Festhalle sein Bestes geben. Einlass ist ab 13 Uhr. sek