Faschingsendspurt beim 1. FC Burk

Der 1. FC Burk weist auf folgende Informationen für die anstehenden Faschingsveranstaltungen hin: Für den Weiberfasching (Part 1) am kommenden Donnerstag, 28. Februar, sind noch Karten an der Abendkasse erhältlich, der zweite Teil am Freitag, 1. März, ist bereits ausverkauft. Nach dem Festzug hat das Sportheim am Sonntag, 3. März, nach dem Forchheimer Faschingsumzug für alle Faschingsnarren geöffnet. Am Rosenmontag, 4. März, sind alle zur Faschings-Schlachtschüssel eingeladen. Beginn ist um 10 Uhr. Und am Faschingsdienstag, 5. März, startet um 14 Uhr der Kinderfasching mit Spiel, Musik, Tanz und attraktiven Preisen. Alle genannten Veranstaltungen finden im Burker Sportheim statt. red