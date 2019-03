LKR Kronach vor 13 Stunden

Faschingsdienstag nur vormittags besetzt

Am Rosenmontag, 4. März, und Faschingsdienstag, 5. März, ist am Landratsamt jeweils nur vormittags regulärer Dienstbetrieb. Für den Publikumsverkehr ist an beiden Tagen von 8 bis 12 Uhr geöffnet. red