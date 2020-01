Altenkunstadt 21.01.2020

Faschingsball der Vereine

Der Faschingsball "Ball der Vereine" findet am Samstag, 22. Februar, um 20 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) in der Kordigasthalle in Altenkunstadt statt. Karten für das Event sind ab Montag, 27. Januar im Rath...