Faschingsauftakt in Burk

Die Burker Faschingstage 2020 starten am Sonntag, 26. Januar, von 14 bis 17 Uhr, mit dem beliebten Kinderfasching. Weiter geht es - wieder im Doppelpack - am Donnerstag, 20., und Freitag, 21. Februar, mit dem legendären Burker Weiberfasching (Einlass ab 18 Uhr ausschließlich für Personen ab 18 Jahren). Der Kartenvorverkauf ist angelaufen. Bestellungen sind über E-Mail an weiberfasching@fcburk.de möglich. Zum Abschluss des närrischen Treibens finden am 24. Februar, ab 11 Uhr eine Rosenmontagsschlachtschüssel und am Faschingsdienstag, 25. Februar, von 14 bis 17 Uhr, ein zweiter Kinderfasching statt. Alle Veranstaltungen sind im Saal des Burker Sportheims, Seetalweg 11. red