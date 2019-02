Faschingsabend des FC

Einen Faschingsabend veranstaltet der FC "Frankonia" Wittershausen am Samstag, 16. Februar. Beginn ist um 19.33 Uhr im Sportheim in Wittershausen. Unter dem Motto "Wer will Spaß? Der FC gibt Gas!" haben die Akteure in vielen Stunden wieder ein buntes Programm im Stile der 80er Jahre für die Gäste des Faschingstreibens vorbereitet. Das Sportheim öffnet bereits um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. red