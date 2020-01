Faschings-Session bei den Karnevalisten

Die Gauaschacher Carnevalsabteilung eröffnet die Faschings-Session am Samstag, 25. Januar, um 19.30 Uhr. Dabei finden Ehrungen und die Ordensvergabe des Fastnachtsverbandes Franken statt. Die Prunksitzungen sind dann am Freitag, 31. Januar, und am Samstag, 1. Februar, jeweils ab 19.11 Uhr. Der Weiberfasching steht für Freitag, 14. Februar, ab 19.30 Uhr auf dem Programm und der Kinderfasching ist am Samstag, 22. Februar. Die Veranstaltungen finden in der Sporthalle in Gauaschach statt. sek