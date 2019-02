Fasching zieht Änderungen nach sich

Die Geschäftsstelle des DAV ist in den Faschingsferien von Montag, 4. März, bis Freitag, 8. März, geschlossen. Materialausleihe ist am Donnerstag, 7. März, in der Zeit von 19.30 bis 21 Uhr möglich. Die Kletterhalle ist am Faschingssonntag, 3. März, sowie Rosenmontag, 4. März, geschlossen. Am Rosenmontag entfällt die Gymnastik in der Turnhalle der Realschule. sek