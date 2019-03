Fasching, Wellness und Großväterchen Frost

Kurzweil und Spaß dicht gepackt, so kommt das Faschingsprogramm am Kinder- und Jugendzentrum Wüstenahorn daher. Gestartet wird am Montag, 4. März, mit dem Kinderfasching. Ab 14.30 Uhr sind die Narren los. Besonders hoch im Kurs stehen die Spiele ab 15 Uhr. Der Eintritt ist frei. Weiter geht es am Mittwoch, 6. März, mit dem Maslenitza-Fest. Schon seit vielen Jahren wird dieser Brauch des Winteraustreibens, der eigentlich aus Russland stammt, begangen. Spiele rund um das Thema Winter gibt es am Ferienmittwoch ab 15 Uhr. Gegen 16.30 Uhr geht es dann gemeinsam zum Bolzplatz an der Bmx-Bahn an der Scheuerfelder Straße. Am Donnerstag, 7. März, dreht sich alles um das Thema Wohlfühlen. Die Kinder können Massagen und leckere Säfte genießen. Am Freitag, 8. März, wird gespielt. Ab 14.30 Uhr kann sich jeder verschiedenen Spiele-Herausforderungen stellen. Am Abend, ab 18 Uhr, messen die Billardspieler bei einem Turnier ihre Spielkünste. red