Fasching verleitete zu Leichtsinn

Die Fasching-Nachlese der Polizeiinspektion Coburg bilanziert neun Alkoholfahrten in Stadt und Landkreis Coburg während der "heißen Phase" der Faschingszeit, wie sich die Beamten ausdrücken. Sie beziehen sich bei ihrem Bericht auf die vergangenen 14 Tage. Zwei Radfahrer sowie zwei Pkw-Fahrer müssen sich aufgrund ihres hohen Alkoholpegels wegen einer Straftat der Trunkenheit im Verkehr verantworten. Den beiden Kraftfahrzeugführern wurden zudem noch die Führerscheine an Ort und Stelle abgenommen. Fünf Fahrzeugführer müssen sich zudem wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz verantworten. Auf diese kommt ein mindestens einmonatiges Fahrverbot zu.

Die Coburger Polizei wird auch in den nächsten Jahren weiterhin an Fasching Verkehrskontrollen gerade im Umfeld von Faschingsveranstaltungen durchführen, heißt es weiter, verbunden mit einem Ratschlag an alle Partyfreunde: Wer Alkohol trinkt, sollte entweder auf öffentliche Verkehrsmittel ausweichen oder mit dem Taxi nach Hause fahren. Selbst kleine Mengen Alkohol könnten schon zur Einschränkung der Fahrtauglichkeit führen und führten im Zusammenhang mit der Verursachung eines Verkehrsunfalls schnell zu strafrechtlichen Ermittlungen.

Doch nicht nur im Alkohol-, sondern auch im Drogenrausch sind immer wieder Verkehrsteilnehmer, die die Polizei bei Kontrollen aufspürt. Das war auch bei dem 29-Jährigen aus dem Landkreis Coburg der Fall, der am Dienstagabend in Blumenrod von Beamten der Polizei Neustadt kontrolliert wurde.

Der Mann zeigte drogentypische Auffälligkeiten, wie es im Polizeibericht heißt. Ein freiwilliger Drogenvortest zeigte den Konsum von Cannabis an. Daraufhin wurde im Krankenhaus Neustadt Blut entnommen. Bei positiver Blutuntersuchung sind ein Bußgeld und ein Fahrverbot fällig. red