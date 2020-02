Fasching und Musik

Ein Konzert des Jugendmusikkorps der Stadt Bad Kissingen findet am Donnerstag, 13. Februar, ab 19.30 Uhr in der Wandelhalle statt. Das musikalische Programm ist mit Marschmusik, Walzern, Polkas und südamerikanischen Rhythmen dem Thema Fasching angepasst. Zum Lachen wird sich auch etwas im Programm finden. Tickets gibt es in der Tourist-Information Arkadenbau, unter Tel.: 0971/804 84 44 sowie per E-Mail (kissingen-ticket@badkissingen.de). Foto: Peter Klopf