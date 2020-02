Fasching und Führungen

Ein abwechslungsreiches Programm bietet der Heimatverein in den nächsten Wochen. Zunächst lädt man am Faschingswochenende zum Vereinsfasching in die Gaststätte Heller ein. Am Freitag, 21. Februar, ab 19.19 Uhr heißt es wieder "Jetzt schlägt's 19!". Auf ein buntes Programm mit Büttenreden und Unterhaltungsmusik können sich die Besucher freuen; Masken sind erwünscht.

Eine Stadtführung ist für Sonntag, 1. März, angesagt. Treffpunkt ist um zehn Uhr am Georgsbrunnen. Das Thema ist "Herzogenaurachs bauliche und wirtschaftliche Entwicklung von 1500 bis 1800". Es war die Zeit vieler kriegerischer Auseinandersetzungen, aber gleichzeitig begann auch die große Blütezeit der einheimischen Tuchmacher.

Am Montag, 2. März, lädt der Verein ab 19 Uhr wieder zum monatlichen Stammtisch in sein Domizil im Steinweg 5 ein.

Für die "Stadt(ver)führung" mit Stadtführung, fränkischem Büfett, Frankenweinprobe und Musik am Freitag, 13. März, im Steinweg 5, sind noch Plätze frei. Hier ist eine schriftliche Anmeldung über heimatverein-herzogenaurach.de oder unter Telefon 09132/4500 beziehungsweise 09132/9977 nötig. Die Kostenbeteiligung wird vor Ort eingesammelt.

Am Freitag, 20. März, findet der erste Vortrag in diesem Jahr statt. Die Doktorandin für Geschichte, Marina Heller, referiert zum Thema "Handel und Konsum von Wein und Bier in Franken im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit". Der Vortrag findet in der Gaststätte Heller statt und beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Und am Samstag, 28. März, um 19.30 Uhr gibt es im Steinweg 5 einen weiteren Höhepunkt: Emmi Weiß lädt zum Kabarettabend unter dem Titel "Wenn ich des vorher gwissd hädd!" ein. Karten hierfür sind bei der "Kräuterhexe" im Steinweg 7 erhältlich. gä