Bad Kissingen vor 13 Stunden

Fasching mit DJ Gustl

Im Sportheim am E-Werk steigt am Samstag, 2. März, ab 20 Uhr eine Faschingsparty. Für den richtigen musikalischen Schwung sorgt an diesem Abend DJ Gustl. Auch die Garde der "Fidelia" Reiterswiesen ist...