Fasching mit "Die Gerchli"

Der Sportverein "Neideck" Muggendorf feiert am Samstag, 22. Februar, seinen Fasching mit der Stimmungsband "Die Gerchli" im Bürgerhaus in Streitberg. Mit fetzigen deutschen Schlagern und Partymusik sorgt die Band ab 20.30 Uhr für gute Stimmung und ausgelassenen Tanz. Auch das Männerballett der "Heiligen Stadtschnecken" ist mit von der Partie. Ermäßigte Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf bei Lotto-Tickets Kefferstein in Forchheim, der Metzgerei Wehrfritz in Muggendorf, bei "Lothars Sportecke" in Ebermannstadt und im Dorfladen in Streitberg. Für die sichere Rückfahrt fahren Busse im Markt Wiesenttal in Richtung Gößweinstein, Heiligenstadt und bis nach Forchheim. red