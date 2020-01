Fasching mit dem Elferrat Ebermannstadt

Unter dem Motto "Seit 66 Jahren sind wir für euch da und grüßen euch zur Faschingszeit mit EBS Aha" gestalten der Elferrat und seine Garde die Faschingssession. Dazu gehört auch der große Ebser Faschingsball am morgigen Samstag, 1. Februar, in der Stadthalle. Wie der Verein mitteilt, gibt es für den Ball keine Karten mehr. Am Sonntag, 2. Februar, findet eine Kinder- und Jugendprunksitzung statt. Das Programm des Nachmittags wird ausschließlich von Kindern und Jugendlichen gestaltet. Neben vielen Beiträgen anderer Faschingsvereine werden die aus der Fernsehsendung "Wehe wenn sie losgelassen" bekannten "Kwakbällchen" und das mehrfach ausgezeichnete Tanzmariechen Rebekka Ams auftreten. red