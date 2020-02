Trotz aller politischen Turbulenzen versuchen die Faschingsvereine in der Region auch 2020, in der "fünften Jahreszeit" für ein paar Stunden Ablenkung zu sorgen. Passend dazu laden sie am morgigen Mittwoch zur Eröffnung der Foto-Ausstellung "Fasching in Kulmbach" ein. Wolfgang Behrndt zeigt seine beeindruckenden Fotos von Faschings-Veranstaltungen der letzten Jahre im Kulmbacher Land.

Beginn ist um 18 Uhr in der Akademie für Neue Medien, Langheimer Amtshof, Rentamtsgäßchen 2. red