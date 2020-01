Gößweinstein 22.01.2020

Fasching in Gößweinstein

Der katholische Frauenbund Gößweinstein lädt zu seinem Faschingsabend am Mittwoch, 5. Februar, um 19.30 Uhr ins Pfarrheim am Kreuzberg ein. Es spielt Manuel Rahm. Der Pfarrfasching ist dann am Samstag...