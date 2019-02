Fasching in der alten Schule statt im "Stern"

Ausnahmsweise finden die Faschingsveranstaltungen des Nüdlinger Heimatvereins in der alten Schule statt. Los geht's mit dem Altweiberfasching am Donnerstag, 28. Februar, bei dem ab 19 Uhr wie gewohnt DJ Double S für Stimmung sorgt. Für Rosenmontag, 4. März, ist ab 14 Uhr Kinderfasching in der alten Schule angesagt, der danach in die Faschingsparty für Erwachsene mit DJ Joker übergeht. vä