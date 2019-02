Fasching im Sportheim

Die Pfarrei St. Laurentius und der SC Hertha Aisch laden am Samstag, 23. Februar, zum Faschingsball im Sportlerheim Aisch ein. Einlass ist ab 19 Uhr. Ab 19.30 Uhr erwarten die Gäste Tanzmusik mit Jürgen Weber sowie verschiedene Showeinlagen. Eintrittskarten im Vorverkauf sind erhältlich am Sonntag, 10. Februar, von 16 bis 17 Uhr im Sportheim. Ab Montag, 11. Februar, können Karten im Vorverkauf bei der Metzgerei Mönius in erworben werden - auch hier ist eine Platzreservierung möglich. Für Kurzentschlossene gibt noch Karten an der Abendkasse. red