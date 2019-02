Fasching im Pfarrheim

Der Frauenbund Gößweinstein lädt zu seiner traditionellen Faschingsveranstaltung am Mittwoch, 20. Februar, um 19.30 Uhr ins Pfarrheim am Kreuzberg ein. Es spielt Ernst Schmitt aus Hühnerloh. Der Pfarrfasching, mit demselben Programm, findet am Samstag, 23. Februar, um 20 Uhr statt. Hier sorgt Markus Müller für die musikalische Unterhaltung. red