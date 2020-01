Fasching für Senioren

Einladung ergeht an alle Senioren zur Faschingsveranstaltung der Pfarreien Wiesenthau und Pinzberg. Am Donnerstag, 30. Januar, verbringen die Senioren ab 14 Uhr im Gasthaus Schrüfer in Pinzberg einen lustigen Nachmittag. Fahrgelegenheiten für Wiesenthau und Schlaifhausen gibt es ab 13.30 Uhr an den bekannten Haltestellen, in Gosberg beim Gasthaus Schuhmann sowie in Dobenreuth in der Dorfmitte an der Haltestelle. red