Fasching für Senioren

Der Seniorenbeirat der Stadt Bad Brückenau richtet am kommenden Sonntag, 17. Februar, gemeinsam mit der 1. Großen Bad Brückenauer Karnevalsgesellschaft und Bürgermeistern und Stadträten als Büttenrednern den diesjährigen Seniorenfasching aus. Die Veranstaltung in der Georgi-Kurhalle in Bad Brückenau dauert nach Angaben des Veranstalters von 14 bis 16.30 Uhr. sek