Fasching für Alleinerziehende

Sich mit anderen Menschen treffen, die in einer ähnlichen Lebenssituation sind, ins Gespräch kommen, etwas Kreatives machen, mit den Kindern spielen, und das alles in lockerer Atmosphäre: Das ist das Anliegen des "Cafés Auszeit", zu dem das Mütterzentrum Ebermannstadt alleinerziehende Mütter oder Väter mit ihren Kindern einlädt. Das Motto für dieses Café lautet "Fasching". Zwischen 10 und 12.30 Uhr kann man am Sonntag, 17. Februar, ohne Anmeldung einfach ins Mütterzentrum in die Feuersteinstraße 11 kommen. Für ein Frühstück werden vier Euro für die Erwachsenen verlangt. Die Kinder dürfen kostenfrei frühstücken. red