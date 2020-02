Fasching für alle ab 60 Jahren

Die Bürger (60+) des Marktes Eggolsheim sind am Samstag, 22. Februar, ab 14 Uhr in den Veranstaltungssaal der Eggerbachhalle eingeladen. Ein Faschingsnachmittag mit viel bunter Unterhaltung wird geboten sein. Für Stimmung - nebenden vielfältigen Einlagen und Auftritten - wird "BB-Music" (Berthold Brütting aus Gunzendorf) sorgen. Eine ganz besondere Einladung ergeht auch an alle Bürger des Marktes Eggolsheim, die zwischen dem 3. März 2019 und 22. Februar 2020 ihren 70. Geburtstag feiern durften beziehungsweise noch feiern werden. Für sie wird eine kleine Überraschung vorbereitet. Hallenöffnung ist bereits um 13 Uhr. Die An- und Abfahrt führt die Firma Geisler durch. Es gelten folgende Abfahrtszeiten an den bekannten Bushaltestellen: Bahnhofsiedlung 13 Uhr; Tiefenstürmig 13.10 Uhr, Neuses 13.05 Uhr, Götzendorf 13.15 Uhr, Unterstürmig 13.10 Uhr, Drügendorf 13.20 Uhr, Bammersdorf 13.15 Uhr, Drosendorf 13.25 Uhr, Rettern 13.20 Uhr, Weigelshofen 13.30 Uhr, Kauernhofen 13.25 Uhr, Schirnaidel 13.30 Uhr. Rückfahrt gegen 17 Uhr. red