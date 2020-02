Fasching feiern und demonstrieren

Der VdK-Ortsverband Zahlbach/Stangenroth hält am Mittwoch, 19.Februar, seine monatliche Mittwochsrunde in der alten Schule in Stangenroth ab. Beginn ist um 14 Uhr. Mit Singen und Lachen beginnen die Teilnehmer den heurigen Fasching. Lustige Beiträge sowie Witze sind erwünscht. Auch Verkleidungen und Masken sind gern gesehen. Ein weiterer Termin beim VdK ist die für Samstag, 28. März, angekündigte VdK-Demo "Gerechte Rente für alle" in München. Wer das derzeitige Rentensystem für ungerecht hält, kann das mit der Teilnahme an der Demo zeigen. Der VdK Bad Kissingen stellt Busse kostenlos für alle, egal ob Mitglieder oder Nichtmitglieder, zur Verfügung. Wichtig wäre auch, dass sich junge Menschen (Wähler) auf der Straße zeigen, heißt es in der Mitteilung des Vereins. Anmelden können sich Interessierte unter der Tel. 09734/493 90 83 oder per email: rhoener_bua@web.de. sek