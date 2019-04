Fasching bleibt Höhepunkt

Trotz Auslastung in der Faschingszeit ist die TSG-Mädchengarde aus Zapfendorf nunmehr als Organisator des Zapfendorfer Faschingsumzuges voll etabliert und kaum noch aus dem bunten Treiben in der Region wegzudenken. Nach einer kleinen "Erholungspause" nach Fasching trafen sich die Mitglieder der TSG zur Hauptversammlung, bei der auch die Vorstandswahlen auf dem Programm standen.

Vorsitzender Thomas Köhlerschmidt blickte auf ein gelungenes Jahr zurück. Trotz Umbau- und Sanierungsmaßnahmen in den beiden Schulturnhallen konnte alle Gruppen an Ausweichstandorten trainiert werden. Der "Mehraufwand" für den Verein wie auch für Übungsleiter und Aktive hielt sich in Grenzen. Da 2018 aufgrund der Turnhallensanierung keine Jubiläumsfeier ausgerichtet wurde, wird für 2021 eine Veranstaltung zum 33-jährigen Bestehen geplant.

Auch ohne große Veranstaltung ließ es sich der Vorstand nicht nehmen, sich bei einigen Jubilaren für ihr Engagement zu bedanken. Rosi Kropp, Gründungsmitglied der TSG, trat neben ihrem aktiven Dienst als Tänzerin bereits 1988 ihre Tätigkeit als Übungsleiterin an. Seit der offiziellen Amtsübernahme des Kassiers 2009 ist sie zwar nicht mehr aktiv, dennoch unverzichtbar. Sabine Köhlerschmidt bekam eine blumige Anerkennung für mittlerweile 28-jährige Dienstzeit als Übungs- bzw. Abteilungsleiterin, und Diana Helmreich für 10 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit im Vorstand.

Im Fokus stand, neben den zahlreichen Auftritten, die Organisation des Faschingsumzuges. Köhlerschmidt lobte die tatkräftige Unterstützung, durch die ein gelungener Umzug ausgerichtet werden konnte. Erfreulich sei nicht nur der familiäre Zusammenhalt im Verein, sondern auch dass die Mitgliederzahl innerhalb der letzten Jahre nahezu konstant geblieben ist. Aktuell zählt der Verein 102 Mitglieder.

Übungsleiterin Groh ließ Veranstaltungen und Auftritte im zurückliegenden Jahr Revue passieren. Direkt im Anschluss an den Fasching sind die Kinderauftritte schon seit Jahren Programm der Gesundheitsmesse in Bamberg; im Sommer führte das Team das dreitägige Zeltlager durch. Höhepunkt im Vereinsleben bleibt die Faschingszeit. Neun Mal schwang die Maxigarde das Tanzbein, Midigarde und Jugend hatten 16 Auftritte. Alle Garden nahmen an vier Faschingsumzügen teil.

Im Verlauf der Versammlung folgten die Mitglieder gespannt dem Kassenbericht von Rosi Kropp. Die Investition in neue Gardekostüme für "die Großen" war notwendig geworden. Die Neuausstattung hat man sich etwas kosten lassen, was den Verein aber keinesfalls in finanzielle Schwierigkeiten bringt.

Bei den Neuwahlen wurde der bisherige Vorstand im Amt bestätigt: Erster Vorsitzender Thomas Köhlerschmidt, Zweite Vorsitzende Kirstin Hoh, Dritte Vorsitzende und gleichzeitig Kassier Rosi Kropp und Schriftführerin Diana Helmreich. Als Kassenprüfer wurden Manuela Zenk und Jasmin Helmreich gewählt. Dem Ausschuss gehören weiterhin die Übungsleiterinnen Sabine Köhlerschmidt, Carola Groh und Manuela Zenk an. KH