Fasching beim TSV

Der TSV Arnshausen organisiert ein Faschingswochenende in der Lollbachhalle. Am Freitag, 1.März, heißt es ab 20 Uhr Party mit der Band "Horch". Geplant sind auch Auftritte der Arnshäuser Showtanzgruppe "Zuckerpuppen" sowie des Männerballetts. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Am Samstag, 2. März, findet ab 14 Uhr der Kinderfasching mit Animationen und Spiele für die Jüngsten in der Lollbachhalle statt. Gegen 15 Uhr erfolgt ein Auftritt der Kindertanzgarde aus Oberthulba. red